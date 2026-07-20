Маркл Маркл и принца Гарри подвергли унизительной процедуре

Король Карл III и королева Камилла на прошлой неделе приняли принца Гарри, Меган Маркл и их детей Арчи и Лилибет в своей резиденции Хайгроув. Это была первая за четыре года встреча монарха с внуками.

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Детали воссоединения семьи держатся в секрете. Герцогу и герцогине Сассекским запретили давать какие-либо комментарии о визите к королю. Дворец же лишь кратко подтвердил сам факт встречи.

Однако некоторые подробности все же просочились в прессу. Так, королевский биограф Кристофер Андерсен узнал, что Меган и Гарри вытерпели унизительную процедуру ради воссоединения с Карлом III. Мол, сжали зубы, но не проронили ни слова.

"Перед тем, как допустить Сассексов в резиденцию, были приняты все меры предосторожности. Персонал обязан был не допустить проноса устройств, способных записывать частные разговоры или угрожать безопасности. Безусловно, для Гарри и Меган это было неприятно — ведь их, по сути, обыскали, как любых простых граждан, — однако организаторы визита сочли это необходимым, к тому же распоряжение поступило лично от Карла III", — заявил RadarOnline биограф.

Усиленные меры безопасности вызваны поведением самих Сассекских. Ранее Меган распускала грязные слухи об отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а Гарри в своих мемуарах "Запасной" выдал всю подноготную королевской семьи.