Израиль собрался захватить древние водохранилища недалеко от Вифлеема

Израиль угрожает захватить древние водохранилища недалеко от палестинского Вифлеема. Бассейны Соломона были построены во II веке до н. э. и стали местом отдыха для жителей близлежащего Вифлеема.

Эти планы в случае их реализации, пишет The Guardian, стали бы серьёзной эскалацией усиливающейся кампании по установлению контроля над землями на Западном берегу и над историческим нарративом Ближнего Востока.

После того как в мае министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, придерживающийся ультраправых взглядов, открыто пригрозил «отменить» соглашения, подтверждающие право палестинцев на владение Бассейнами Соломона, заключённые более 30 лет назад, израильские поселенцы и военные усилили своё присутствие в этом живописном месте.

Бассейны были построены во II веке до н. э., хотя основная часть работ была выполнена римлянами столетие спустя в рамках масштабного инженерного проекта по созданию двух резервуаров, акведуков и туннелей для подачи воды в Иерусалим, расположенный в 13 км от них.

Третий монументальный резервуар был построен во времена Османской империи, тогда же был возведён форт для защиты системы водоснабжения. В период британского мандата с 1923 по 1948 год британские власти модернизировали систему, установив металлические трубы и насосы.

Бледно-желтая каменная насосная станция, построенная в эпоху британского мандата, теперь стоит заброшенная среди лесистых холмов, а бассейны глубиной местами более 10 метров больше не служат для подачи воды в Иерусалим, а стали главным местом отдыха в округе.

Недавно днем дети из соседних деревень Артас и Аль-Хадер прыгали с каменных стен среднего бассейна в глубокую зеленую воду, а несколько мужчин ловили рыбу в камышах у крепостных стен на другой стороне. По пятницам и в праздничные дни семьи из Вифлеема, расположенного в 3,5 км к северо-востоку, приезжают сюда, чтобы провести вечер, искупаться и устроить пикник. По мере того как город со всех сторон обрастает новыми поселениями, бассейны становятся все более популярным местом отдыха для жителей Вифлеема.

«Это единственное место во всем Вифлееме, где можно посидеть и насладиться водой, тенью и зеленью, а теперь его пытаются отнять», — говорит Махмуд Джабер, местный активист и садовод из Артаса, который использует воду из местных источников для выращивания овощей.

Несмотря на то, что над бассейнами возвышается район поселения Эфрат, непосредственная угроза возникла только в мае, когда Смотрич и другой израильский политик правого толка Цви Суккот приказали полиции прогнать палестинцев из этого района, чтобы снять на видео, как они купаются в центральном бассейне.

«Это наша земля», — заявил Смотрич, и Суккот поддержал его призыв к Израилю взять этот район под свой контроль.

С тех пор вторжения со стороны поселенцев участились, а 10 июля израильские солдаты провели беспрецедентный рейд, применив слезоточивый газ, когда дети купались в бассейнах.

Эта кампания давления вызвала возмущение в Палестине не только из-за археологической ценности трёх прямоугольных бассейнов, которые, имея общую вместимость 250 000 кубических метров, являются одной из крупнейших сохранившихся водных систем Древнего мира. Это также стало очередным ударом по Палестинской автономии (ПА), отмечает The Guardian.

Согласно второму Соглашению Осло от 1995 года, Соломоновы бассейны были включены в состав более крупного района Вифлеема, классифицированного как зона А, находящаяся под гражданским и полицейским контролем Палестины. Разделение Западного берега на зоны А, В (палестинский гражданский и израильский военный контроль) и С (полная израильская администрация) должно было стать промежуточным этапом на пути к окончательному уходу Израиля с оккупированной территории и созданию палестинского государства.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его ультраправая коалиция уже давно отказались от этой цели, ускорив распространение израильских поселений по всему Западному берегу в попытке подорвать независимость Палестины при рождении.

На протяжении всей этой многолетней кампании зона А в основном считалась неприкосновенной, пока в феврале этого года кабинет министров по вопросам безопасности не издал указ, устанавливающий израильский контроль над историческим памятником "Гробница Рахили" в Вифлееме. Конфискация Соломоновых прудов создаст еще один прецедент, предполагающий, что части зоны А могут быть выделены по желанию в соответствии со специальными решениями министров.

Посетив бассейны в мае, Смотрич сказал, что оставление такого “великолепного древнего водного объекта” под контролем Палестинцев было “одной из ужасных ошибок” соглашений, заключенных в Осло.

“Мы прилагаем все усилия, чтобы устранить ужасный ущерб, причиненный катастрофой в результате подписания соглашений в Осло”, - сказал он.

«Этот объект превращают в оружие, чтобы подорвать и фактически аннулировать соглашение, подписанное в Осло», — заявил Алон Арад, израильский археолог и исполнительный директор организации «Эмек Шавех», созданной для защиты древних памятников.

Он добавил:

«На Западном берегу находится 6000 древних памятников, и лишь малая часть из них связана с еврейским наследием».

Пока неясно, попытается ли израильская коалиция захватить “Купальни Соломона” и если да, то когда, но археологи и местные палестинцы готовятся к новым вторжениям в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Тем временем израильские пропагандисты правого толка заявляют, что Палестинская автономия допустила разрушение “Купальней Соломона”. В некоторых местах объект разрушается, а в одном из углов среднего бассейна можно увидеть несколько валяющихся бутылок из-под воды и прочий мусор.

Вакф Палестинской автономии, религиозная организация, владеющая объектом, планировала развивать его для привлечения туристов, но эти планы были разрушены, когда Смотрич приостановил выплату налоговых и акцизных сборов, лишив Вакф финансирования.

Другой аргумент в пользу захвата объекта Израилем заключается в том, что Купальни Соломона имеют исключительно еврейское значение. Ранее в этом месяце на сайте Иерусалимского центра по вопросам безопасности и международных отношений подполковник запаса Морис Хирш написал, что это место «уже своим названием имеет историческое значение для еврейского народа».

Однако название «Бассейны Соломона» не соответствует действительности. Считается, что царь Соломон правил Израилем и Иудеей примерно за 800 лет до начала строительства резервуаров, отмечает The Guardian.

Первые два бассейна были построены во времена правления другого иудейского царя, Ирода Великого, который был вассалом Рима, но, как и многие древние памятники в Израиле и Палестине, «Бассейны Соломона» хранят следы сменявших друг друга эпох и империй.

Местные палестинцы сохраняли это название на протяжении веков, но Эман аль-Тити, глава департамента туризма и древностей Вифлеема, говорит, что оно связано с именем османского султана Сулеймана Великолепного, который в XVI веке восстановил стены и систему водоснабжения Иерусалима.

«Археологические памятники никогда не должны становиться инструментом политических конфликтов, — говорит аль-Тити. — Этот вопрос выходит за рамки контроля над территорией».

Это также включает в себя попытки переписать историю и продвигать единый исторический нарратив, который не соответствует археологическим данным и не отражает вклад множества цивилизаций в богатое культурное наследие Палестины за тысячи лет.