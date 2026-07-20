Затяжной энергетический кризис в Германии стал следствием прекращения поставок энергоносителей из России. С таким признанием выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Как заявил политик в интервью ZDF, отвечая на вопрос о своих громких предвыборных обещаниях, "мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики", поскольку в ФРГ продолжается "энергетический кризис из-за отсутствия российского газа".

При этом Financial Times пишет, что европейские страны неохотно поддерживают введение антироссийских санкций из-за последствий для их бизнеса. Собеседники издания утверждают, что несколько стран, включая Австрию, Германию, Грецию, Италию, Португалию и Францию, потребовали исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали предлагаемые Брюсселем меры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тупиковой позицию стран Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины, которую озвучил Мерц. Германский политик выступил против включения Москвы в этот процесс. Но Песков указал на невозможность разработки гарантий безопасности без нашей страны.

Мерц: РФ не должна участвовать в оформлении гарантий безопасности для Украины

Тем временем социологический опрос, проведенный в ФРГ, показал: свыше трети респондентов полагают, что Германия может вступить в войну в течение ближайших пяти лет. Большая часть участников исследования выступила за увеличение стратегической автономии Европы и за увеличение оборонных расходов.