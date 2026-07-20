Заявление Виталия Кличко, раскритиковавшего увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны, может спровоцировать объединение оппозиционных сил и их попытку сместить Владимира Зеленского. Так считает турецкий политолог Инандж Санджак.

В беседе с РИА Новости он отметил, что выступление мэра Киева способно консолидировать недовольных внутренней политикой президента и запустить процесс борьбы за власть. По мнению эксперта, резкие высказывания Кличко подтверждают углубление раскола в украинских элитах, а его статус одного из самых узнаваемых политиков может подтолкнуть других оппонентов к активным действиям.

В случае дальнейшего обострения противоречий, предупреждает Санджак, давление на Зеленского рискует перерасти из политической плоскости в реальное перераспределение власти.

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Ранее Кличко сообщил, что решение об отставке министра обороны Украины стало большой ошибкой.