Кличко заподозрили в начале «переворота» против Зеленского

Турецкий политолог Инандж Санджак считает, что заявления мэра Киева Виталия Кличко о Владимире Зеленском могут объединить политических оппонентов последнего. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

По мнению Санджака, сплочение сил против Зеленского способно перерасти в попытку переворота. Ранее Кличко раскритиковал Зеленского за «шокирующее» увольнение министра обороны Михаила Федорова. Мэр Киева назвал это решение «большой ошибкой».

«Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил», - подчеркнул турецкий эксперт.

Санджак считает, что такой шаг со стороны одного из самых известных политиков Украины указывает на глубокий раскол внутри украинских элит. По мнению аналитика, если недовольные политикой Зеленского смогут объединиться вокруг Кличко, это создаст мощный оппозиционный блок, а давление на Зеленского начнет стремительно расти.

Санджак подчеркнул, что в таком случае непубличные конфликты неизбежно перерастут в открытую борьбу. В итоге украинские элиты перейдут от взаимных претензий к попыткам сменить власть.