Экс-премьер Британии рассказал, способен ли Трамп добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп может добиться завершения конфликта на Украине. Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью Sky News.

© Газета.ru

«Я думаю, что, как это ни парадоксально, Трамп действительно может оказаться тем человеком, который сможет жестко повлиять на Путина и добиться результата. Нет сомнений, что когда дело доходит до внешнеполитических инициатив, этот человек готов пойти на довольно жесткие меры. <…> Я думаю, он действительно мог бы это исправить», — отметил Джонсон.

При этом экс-премьер считает, что США должны заявить о том, что их «стратегической целью» является «свободная, суверенная и независимая» Украина.

«Вы не так часто слышите об этом из Вашингтона, верно? И, во-вторых, что Украина должна быть частью НАТО», — отметил он.

15 июля Трамп заявил, что он считает возможным урегулирование украинского конфликта до конца своего президентского срока. Тогда же Трамп подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов в скором времени заключить сделку по Украине.

Кроме того, 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что США направляют Москве сигналы о своей готовности продолжать играть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее политолог назвал двуличной позицию США по Украине.