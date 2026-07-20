Пока вы спали: трагедия Аргентины на ЧМ-2026 и крупнейшая попытка атаки БПЛА на Москву

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МИД РФ: украинцы и французы планируют операции террористов в Африке

В МИД России заявили, что французские и украинские специалисты участвуют в планировании операций террористических группировок на территории Африки. Об этом сообщает ТАСС.

Директор департамента государств Африки МИД РФ Анатолий Башкин отметил, что речь идет не только о передаче разведданных, но и об участии в планировании операций и применении боевых средств.

По его словам, к отдельным этапам также могут привлекаться специалисты из других европейских стран, однако основную роль, как утверждает дипломат, играет Франция, а украинские специалисты используют переводчиков при взаимодействии.

Страны ЕС все менее охотно поддерживают антироссийские санкции

Поддержка новых антироссийских санкций среди стран Евросоюза постепенно ослабевает из-за опасений за интересы собственного бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Financial Times, Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция добиваются исключений из 21-го пакета ограничений или выступают против отдельных мер, считая, что они могут нанести ущерб ключевым отраслям экономики.

На фоне сохраняющихся разногласий послы стран ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций, а обсуждение было перенесено на 23 июля.

Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет

Попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 20 июля стала одной из крупнейших за последние несколько лет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным, основанным на информации мэра столицы Сергея Собянина, в сторону Московского региона было запущено более 400 БПЛА, большинство из которых силы ПВО уничтожили на дальних подступах.

Непосредственно на подлете к Москве были сбиты 85 беспилотников, а по масштабам эта атака уступила лишь рекордной попытке, зафиксированной в начале июля.

США завершили очередную волну ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США объявило о завершении очередной волны ударов по территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

В CENTCOM заявили, что атаки продолжались девятый вечер подряд и были направлены против командных центров, объектов берегового наблюдения, систем противовоздушной обороны, инфраструктуры ВМС, а также мест размещения ракет и беспилотников.

Операция стала частью продолжающейся военной кампании США против иранских военных объектов.

Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время. Об этом сообщили РИА Новости.

Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, а в концовке встречи аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса.

Благодаря этой победе Испания во второй раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира.