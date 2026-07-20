Рубио заявил о подготовке визита Си Цзиньпина в США

Подготовка визита председателя КНР Си Цзиньпина в США продолжается. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, китайская сторона продолжает направлять в Соединенные Штаты группы специалистов для подготовки визита. Рубио отметил, что у него нет оснований полагать, что поездка не состоится.

Рубио примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Маниле

Госсекретарь также подчеркнул, что между США и Китаем неизбежно возникают разногласия, однако две крупнейшие мировые державы должны сохранять диалог и поддерживать отношения.

17 июля Дональд Трамп заявил, что китайские структуры якобы получили несанкционированный доступ к персональным данным около 220 млн американских избирателей в 2020 году и обвинил Пекин во вмешательстве в американские выборы.