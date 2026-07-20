Болгария откажется от участия в «коалиции желающих»

Президент Болгарии Илияна Йотова поддержала отказ правительства страны от участия в «коалиции желающих». Ее слова передает Болгарское национальное радио (БНР).

«Дискуссия, разгоревшаяся в последние дни по поводу участия Болгарии в коалиции желающих, является темой как внутриполитического, так и международного характера, и я считаю, что позиция нашей страны на данный момент верна», — отметила Йотова.

15 июля лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Болгарии отказаться от участия в так называемой «коалиции желающих» стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Он добавил, что таким образом «Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона».

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна больше не будет входить в так называемую «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Политик подчеркнул, что решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

Ранее Польша отказалась передавать Украине ракеты для Patriot.