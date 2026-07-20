Сторонники «тараканьего» движения вышли на марш в Индии

Сотни участников так называемого «тараканьего» движения собрались в центре индийской столицы, требуя отставки министра образования. Об этом сообщает Reuters.

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Люди собрались в Нью-Дели, несмотря на то, что полиция отказалась выдать разрешение на шествие к парламенту. Протестующие скандировали лозунги с требованием ухода главы образовательного ведомства Дхармендры Прадхана и премьер-министра Нарендры Моди.

Накануне силовики принудительно госпитализировали активистку Сонам Вангчук, начавшую голодовку. Агентство отмечает, что это только подогрело недовольство.

По данным журналистов, тысячи сторонников «Партии тараканов» за ночь подтянулись к месту сидячей забастовки. На участке выстроены полицейские кордоны и подразделения военизированных формирований.

Движение вспыхнуло в мае после громкого скандала с утечкой экзаменационных билетов для поступления в медицинские вузы. Инцидент затронул более двух миллионов студентов.