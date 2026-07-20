Трамп потребовал от Канады денег за отравленный пожарами воздух

Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении северного соседа. Выступая на военной базе Эндрюс, он раскрыл содержание своего телефонного разговора с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам американского лидера, он прямо заявил собеседнику, что дым от бушующих в Канаде лесов отравляет воздух в США, и потребовал немедленно прекратить распространение пожаров. Трамп отметил, что Вашингтон готов оказать помощь в тушении, однако одновременно дал понять, что этого недостаточно.

Президент США не исключил, что будет добиваться от Оттавы денежного возмещения за нанесенный экологический и экономический ущерб, либо введет повышенные таможенные пошлины на канадские товары.

Ранее смог уже неоднократно накрывал Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. По данным властей, на территории Канады сейчас бушует около 950 очагов, и примерно 130 из них остаются неконтролируемыми.