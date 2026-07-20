Венгрия опровергла планы Будапешта пересмотра отношений с Россией

Высказывание министра обороны Венгрии о намерении «захлопнуть дверь» перед России не является общим заявлением об отношениях двух стран, заявили в посольстве Венгрии.

Дипмиссия Венгрии в Москве опровергла сообщения о намерении Будапешта пересмотреть или расторгнуть экономическое сотрудничество с Россией, передают «Известия».

Представитель посольства подчеркнул: «Цитируемое в прессе высказывание не может быть истолковано как общее заявление о венгерско-российских отношениях и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих наше двустороннее экономическое сотрудничество».

В посольстве уточнили, что слова министра обороны касались исключительно политики безопасности и защиты от иностранной разведки. Там отметили, что Венгрия стремится поддерживать отношения с Россией на основе взаимного уважения и прагматичного сотрудничества.

В посольстве напомнили также, что при правительстве Виктора Орбана Москва и Будапешт заключили соглашение о поставках газа сроком на 15 лет. Кроме того, Венгрия закупает у России топливо для АЭС «Пакш», а Росатом реализует проект строительства станции «Пакш-2».

Венгрия может пересмотреть условия сотрудничества с Росатомом в рамках строительства АЭС «Пакш-2».

Руководитель Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности корпорации предоставить ответы на все вопросы венгерских властей по проекту строительства АЭС «Пакш-2».