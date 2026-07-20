Трампа освистали на финале чемпионата мира по футболу

Церемония награждения победителей мирового первенства по футболу обернулась демонстрацией недовольства в адрес главы государства. Пресс-пул Белого дома сообщил, что появление Дональда Трампа на поле стадиона "Метлайф" в Нью-Джерси вызвало бурную негативную реакцию трибун.

© Московский Комсомолец

Американский лидер вышел на газон для вручения трофея в 18:26 по местному времени, и его встретил продолжительный хор неодобрительных криков и свиста.

Инцидент попал в объективы десятков телекамер, транслировавших решающий матч.

Трамп, несмотря на реакцию публики, принял участие в награждении сборной Испании, которая в дополнительное время сломила сопротивление Аргентины со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира.