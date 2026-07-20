Власти Украины сейчас держат народ в условиях террора и репрессий. На это указал бывший премьер-министр республики Николай Азаров в беседе с РИА Новости.

«Сейчас киевский режим — это террористический, абсолютно карательный режим, который держит свой народ в условиях террора и репрессий», — сказал он, добавив, что за «неосторожное слово» украинцам может грозить до 15 лет тюрьмы.

Он также напомнил, что в стране происходит насильственная мобилизация, людей избивают и запугивают. Азаров назвал это крайне жесткими мерами.

Ранее экс-премьер назвал действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине) дикостью.