Евросоюз столкнулся с "коллапсом" поддержки антироссийских санкций. Европейские государства все чаще отказываются принимать меры, которые могут нанести ущерб крупнейшим компаниям. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатов.

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По данным издания, на то, чтобы согласовать уже существующие рестрикции в отношении РФ, например, запрет на импорт стали, удобрений и бриллиантов из страны, и раньше уходили недели недели "препирательств".

Кроме того, ЕС приходилось использовать дипломатическое давление в отношении стран блока, которые потенциально могли понести ущерб от санкций. Однако сейчас "моральный императив работает все меньше и меньше", что может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Киеву.

"Все столицы согласны с жесткой риторикой и говорят о солидарности, но потом все это тает", — заявил изданию один из дипломатов.

Среди тех, кто потребовал исключений из нового 21-го пакета ограничений или вовсе его заблокировал, — Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. Так, Афины выступили против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа, поскольку это решение ударит по греческому миллиардеру Джорджу Прокопиу.

Лиссабон и Берлин потребовали отменить запрет на закупку российской рыбы.

Париж и Рим захотели смягчить запрет на выдачу виз россиянам, участвовавшим в боевых действиях на Украине. А Вена снова потребовала от ЕС разблокировать €2 млрд российских активов в качестве компенсации Райффайзенбанку за наложенный Москвой штраф.

"Это серьезный кризис для всего подхода к санкциям. Если все будут требовать исключений и лазеек, то в итоге каждый пакет санкций окажется пустым звуком", — уточнил источник газеты.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неудивительным то, что антироссийские санкции так непопулярны в Европе. По его словам, рестрикции обходятся странам Евросоюза в €3 трлн.

"Неудивительно, что санкции ЕС непопулярны в Европе — они не работают и обходятся странам ЕС более чем в три триллиона евро. Самоубийственный экономический коллапс ЕС вызван санкциями против России и неконтролируемой иммиграцией", — отметил Дмитриев.

"Немного потерпеть" Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас признала, что санкции против РФ причиняют боль европейской экономике. Вместе с тем она призвала страны блока "немного потерпеть".

"Мы уже приняли столько пакетов санкций, что в некоторых странах политический консенсус ушел в сторону. Опять же, выборы на подходе. Однако я считаю, что для экономики Евросоюза лучше всего, если война закончится, поэтому мы должны усилить давление на Россию и оказать помощь Украине. Мы должны согласиться на короткую боль, ради долгосрочного выигрыша", — пояснила он.

Каллас рассказала, что из нового пакета санкций уже исключили запрет на поставки рыбы, а также смягчили меры по общему запрету на въезд в ЕС для участников СВО. Однако, несмотря на это, Евросоюзу не удалось согласовать рестрикции — принять их помешала Греция. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с "Абзацем" заявил, что из нового пакета санкций исключат и другие жесткие пункты, которые затрагивают партнеров Москвы. Он пояснил, что европейские столицы будут вынуждены пойти на такой шаг из-за страха перед тяжелыми экономическими последствиями.

"Даже те, кто громче всех кричит, например французы, понимают, что нужно продолжать давление на Москву, однако, учитывая их объективную экономическую ситуацию, даже они на это не пойдут", — отметил эксперт.

Семибратов добавил, что если новый пакет санкций все-таки примут, то в упрощенном варианте. В него войдут только точечные рестрикции в отношении отдельных лиц и новых территорий.