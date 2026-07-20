Израиль отменил признание геноцида армян под давлением Азербайджана

Израиль исключил вопрос о признании геноцида армян из повестки дня Кнессета (парламента) под давлением Азербайджана. Об этом сообщило издание Haaretz со ссылкой на израильский источник.

© РИА Новости

"Израильские официальные лица заверили своих азербайджанских коллег, что этот вопрос будет снят с повестки дня Кнессета", - говорится в материале.

Байрамов заявил о фактическом мире между Азербайджаном и Арменией

По данным издания, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заблокировал голосование после того, как высокопоставленный политический советник президента Азербайджана связался с его офисом.

В июне правительство Израиля одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Геноцид армян начался 24 апреля 1915 года и продолжался до 1923 года. Жертвами стали около полутора миллиона человек. Геноцид привел к полному уничтожению армянского присутствия на их исторической родине (Западная Армения).

Эти события признаны геноцидом многими странами и международными организациями. Современная Турция признает факт массовых жертв среди армянского населения, но оспаривает термин "геноцид" и считает число погибших завышенным.