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Премьер Венгрии поддержал гроссмейстера Полгар в качестве будущего президента страны

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что поддержит избрание гроссмейстера Юдит Полгар на пост президента страны вместо освобожденного от должности Тамаша Шуйока.

Премьер Венгрии поддержал гроссмейстера Полгар в качестве будущего президента страны
© Газета.Ru

По его словам Полгар является человеком, который может помочь Венгрии добиться единства мира, им бы гордился каждый венгр.

«Поэтому завтра я встречусь с ней и спрошу, готова ли она служить нашей стране в новой роли до принятия новой конституции», — написал Мадьяр.

В конце весны Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Однако он отказался это сделать. В начале этой недели парламент республики принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение Шуйока от должности президента.

У политика было пять дней, чтобы подписать законопроект. В противном случае ему грозил импичмент. 18 июля Шуйока подписал поправку, но заявил, что она нарушает закон.

Позднее Шуйок заявил, что его преемник будет нелегитимным.