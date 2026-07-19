Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, проигнорировала скандал с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова. Из-за этого в Европе заявили, что она закрывает глаза на украинскую коррупцию. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeiting, сообщает РИА Новости.

Журналисты отмечают, что фон дер Ляйен «лишь пожала плечами», когда услышала об увольнении Федорова.

Депутат Европарламента Фабио де Мази сделал из этого вывод, что фон дер Ляйен закрывает глаза на украинскую коррупцию и тратит на нее миллиарды.

Озвучена цель визита фон дер Ляйен в Киев

По его словам, отставка Федорова показывает, что за кулисами бушует борьба за власть.

«Она даже не поднимала эти проблемы в разговоре с Владимиром Зеленским, как ей пришлось признать в ответе на мой парламентский запрос», — заявил депутат.

На этой неделе Еврокомиссия подписала с Киевом соглашение о партнерстве в оборонной промышленности. Планируется выделить до 10 млрд евро на закупки и совместное производство оружия, прежде всего дронов и ракет.

Фон дер Ляйен приехала в Киев 15 июля и заявила, что начинается тесное взаимодействие ВПК Брюсселя и Киева.

В Госдуме отметили, что оборонная интеграция ЕС и Украины означает практическое вступление Киева в НАТО.