Трамп поддержал планы Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает планы Энди Бернэма, который 20 июля должен вступить в должность премьер-министра Соединенного Королевства, касающиеся наращивания добычи нефти на месторождениях в Северном море.

"Жители Абердина в Шотландии танцуют на улицах, поскольку новый премьер-министр Энди Бернэм заявил, что он в полной мере откроет доступ к бесценным нефтяным запасам Северного моря, - написал американский лидер в соцсети Truth Social. - Это один из величайших на Земле источников высококачественной нефти, запасов которой хватит на сотни лет, большая ее часть еще не разведана. Она превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств".

Трамп отметил, что Великобритания "платит Норвегии миллиарды долларов в год" за поставку нефти. Американский лидер также ожидает, что "Великобритания откажется от старых и ужасных на вид ветрогенераторов". "У Соединенного Королевства такой огромный потенциал, но все начинается с открытия доступа к нефти Северного моря", - подчеркнул он.

Как сообщила ранее газета Financial Times, в программе Бернэма особое внимание будет уделяться развитию нефтегазовых месторождений Северного моря, социальной помощи, возвращению полномочий регионам, борьбе с ростом стоимости жизни.

Трамп неоднократно критиковал британские власти за их политику в области энергетики и отказ от расширения объемов добычи нефти и газа в Северном море.