Жители тихого американского города испугались переезда Вэнса

Жители маленького, тихого американского городка Миддлбург в штате Вирджиния испугались, что к ним на постоянное место жительства переедет вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет в статье для The Washington Post обозреватель Поль Шварцман.

Автор статьи уточнил, что город расположен в холмистой местности Вирджинии, в часе езды к западу от Вашингтона. В нем всего один светофор, 7 полицейских, 750 жителей, большинство из которых проголосовали за вице-президента Камалу Харрис на выборах 2024 года.

Миддлбург известен верховой ездой и охотой, оградами из бутового камня и длинными извилистыми подъездными дорогами, ведущими к особнякам стоимостью в миллионы долларов.

По его словам, в любое время здесь можно увидеть множество высокопоставленных лиц — сенаторов, лидеров Конгресса, дипломатов — разглядывающих витрины на Вашингтон-стрит, главной коммерческой артерии Миддлбурга, где у входа в некоторые заведения стоят декоративные фигурки жокеев.

Обозреватель отметил, что новости о том, что Вэнс и его супруга приобрели (по другим данным — арендовали) два дома в городе, стали главной темой местных разговоров.

Жители осуждают то, что семья политика принесла слишком много суеты в их жизнь — кортежи, вертолеты, бойцы Секретной службы наводнили тихий Миддлбург.

«Я беспокоюсь, что [переезд Вэнса] нарушит спокойствие, которое у нас здесь есть. Именно поэтому люди сюда приезжают. Это как попасть в открытку Hallmark. Мы все так хорошо ладим друг с другом», — призналась Кенна Дэй, менеджер сувенирного магазина, рубашка которой открывает татуировку с надписью «Ад — это другие люди».

Владимир Мальдонадо, официант в мексиканском ресторане, рассказал, что люди обсуждают караван из 50 черных внедорожников, который перевозил Вэнсов в Миддлбург.

Мужчина заметил, что он не отказался бы продать чипсы и сальсу второму человеку в стране при том, что не любит политику.