Европейский союз столкнулся с нарастающим расколом внутри «коалиции желающих», созданной для поддержки Украины. Многие страны-союзники начинают дистанцироваться от Киева.

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Но настоящий кошмар ждет Украину после выборов в Европе, когда поддержку получат партии, выступающие за сокращение поддержки Киева, пишет газета Welt.

«За показным единством Европы скрываются серьезные разногласия», — констатирует издание.

Основной проблемой для украинского руководства становится «короткое окно возможностей», которое закроется с уходом с политической арены нынешних архитекторов европейской стратегии — президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Эксперты предупреждают, что их преемники могут оказаться куда менее склонными к радикальной поддержке Киева.

«Лидеры такого типа, скорее всего, скоро исчезнут с политической арены — тогда Киеву придется готовиться к трудным временам», — предупредила эксперт по европейской безопасности Яна Кобзова.

При этом на фоне дефицита ракет к системам ПВО Украина сталкивается с критической уязвимостью перед российскими ударами. По мнению аналитиков, ближайшая зима станет для киевского режима критической.