Любое перемирие будет использовано ЕС для наращивания военной силы и накачки оружием Украины. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

В соцсети X Диесен вступил в дискуссию с Карлом Бильдтом — экс-премьером Швеции(1991-1994 годы) и экс-главой шведского МИД (2006-2014).

Бильдт написал, что если власти России рациональны, то им «необходимо добиваться прекращения огня».

«Прекращение огня — это не мир. Европейские лидеры будут использовать любое прекращение огня, чтобы накачать Украину оружием дальнего действия и готовить атаки», — ответил на это Диесен.

Он также заметил, что если бы европейские лидеры хотели мира, они бы обсуждали политическое урегулирование, а не бойкотировали дипломатию.

Ранее экс-премьер Сербии заявил, что Евросоюз хочет истощить Россию пр помощи Киева и подготовиться к прямому вооруженному конфликту.