«Я шокирован»: Кличко нажаловался немцам на Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, назвав недавнюю отставку министра обороны Михаила Федорова серьезным просчетом, подрывающим безопасность страны.

«Я был шокирован», — заявил Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Handelsblatt, характеризуя решение главы государства как «большую ошибку».

По мнению киевского градоначальника, внезапная кадровая ротация в условиях активных боевых действий наносит прямой ущерб обороноспособности государства. Кличко подчеркнул, что жители столицы крайне обеспокоены происходящим, что подтверждается массовыми протестными акциями, которые не стихают в Киеве и других городах страны с момента объявления об отставках.

В ходе беседы мэр также отметил, что возросшая интенсивность ракетных ударов по украинской столице изменила поведение горожан. По словам Кличко, киевляне стали значительно осторожнее и теперь гораздо серьезнее относятся к сигналам воздушной тревоги.

Напомним, что решение об увольнении министра обороны Михаила Федорова стало катализатором масштабного политического кризиса. Требования протестующих вернуть экс-министра на пост и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского привели к массовым выступлениям в 14 регионах Украины. Владимир Зеленский был вынужден начать экстренные консультации с генералитетом для поиска путей стабилизации ситуации.