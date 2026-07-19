Вучич сделал заявление о санкциях против России

Белград не планирует вводить санкции в отношении России, желает поддерживать дружеские отношения с Москвой, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили сербского лидера рассказать, какой позиции в настоящее время придерживается Сербия, планирует ли выполнять требования Брюсселя и вводить ограничительные меры против Москвы.

«Спрашивайте меня о чем угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций [против РФ], и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — ответил Вучич.

Ранее сообщалось, что сербский президент в последние годы проводит сбалансированную политику — поддерживает контакты с Россией, странами ЕС, Украиной, США, делает аккуратные заявления по сложным вопросам международной повестки.

Так, в июле глава государства посетил Киев, без лишнего пафоса высказался о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, отказался подписывать декларацию, направленную против России.