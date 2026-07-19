Мерц отреагировал на критику своего стиля общения

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF отверг критику в адрес своего стиля и манеры общения с населением, заявив, что многие люди с ним согласны. Он возмутился тем, что в медиа всегда показывают только тех, кто высказывает критику в его адрес. Мерц также подчеркнул, что не хотел никого оскорблять лично, но настаивает на необходимости повышения производительности в стране.

Мерц оказался в центре скандала после встречи с избирателями 30 апреля. На мероприятии больная раком женщина спросила его о сокращениях в здравоохранении при одновременном повышении зарплат министрам. Вместо сочувствия канцлер начал оправдываться и назвал ее заявление ложным. При этом, как писала Bild, инициатива о повышении окладов чиновникам действительно разрабатывалась, но была свернута.

В интервью Мерц попытался смягчить ситуацию, заявив, что описывает реальные проблемы страны, а не критикует конкретных людей. Он подчеркнул, что знает, как тяжело работают немцы, но стране необходимы изменения.

Канцлер настаивает на своей позиции, несмотря на негативную реакцию в СМИ и соцсетях. Опросы показывают падение рейтинга Мерца после апрельского инцидента, хотя он продолжает пользоваться поддержкой внутри партии.

В мае 2026 года рейтинг Мерца упал до 34% на фоне критики социальной политики, что стало антирекордом за время его канцлерства. Кроме того, в июне оппозиционная партия "Зеленых" потребовала от Мерца публичных извинений перед женщиной с онкологией за его высказывания на встрече.