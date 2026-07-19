Владимир Зеленский начал чистки в правительстве Украины, потому что боится государственного переворота. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Филиппо прокомментировал статью в Financial Times, которая рассказывает о кризисе на Украине после кадровых перестановок, затеянных Зеленским в правительстве.

«Он тонет и проводит массовые чистки в руководстве, надеясь избежать своей неизбежной участи: быть свергнутым народом, который устал от войны, поддерживаемой нелегитимным президентом — кровавой марионеткой ЕС и НАТО!» — написал Филиппо в соцсети X.

Политик отметил, что кризис на Украине усугубляется. Зеленский «оказался в эпицентре бури», а протесты против него набирают обороты день ото дня.

Ранее сообщалось, что на Украине начались массовые протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова.