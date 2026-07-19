Около 25 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в центре Токио

В Токио в воскресенье, 19 июля, прошел масштабный антиправительственный митинг, участники которого выступили против милитаризации Японии и политики кабинета премьер-министра Такаити Санаэ. По данным организаторов, акция у здания Национальной парламентской библиотеки собрала около 25 000 человек. Протестующие требовали отставки правительства и прекращения курса на пересмотр мирной конституции. Об этом сообщает газета Tokyo Shimbun.

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Поводом для протеста стала череда решений правительства, которые, по мнению демонстрантов, возвращают страну к милитаристскому прошлому. В частности, они выступили против принятия закона о наказании за осквернение государственного флага, поправок к Закону об Императорском доме, а также против увеличения военных расходов и расширения экспорта вооружений. Демонстранты скандировали: «Против войны!», «Против пересмотра конституции!», «Премьер-министр, уходи в отставку!».

Среди выступающих была 97-летняя женщина, в годы войны работавшая на военном заводе. Она заявила, что нынешняя атмосфера в стране пугающе напоминает довоенную. Медицинские работники, участвовавшие в акции, предупреждали, что в случае войны система здравоохранения не выдержит нагрузки. Один из участников подчеркнул, что «налоговые деньги тратятся на военные нужды, а не на улучшение жизни людей».

Акции протеста в этот день прошли как минимум в 270 локациях по всей Японии. Из-за того, что запланированное место у главных ворот парламента оказалось занято другой группой, демонстрантам пришлось собраться на более тесном пространстве у библиотеки. Это привело к тому, что часть протестующих вышла на проезжую часть, что вызвало вмешательство полиции.