Верховный лидер Ирана резко высказался о Трампе на фоне эскалации конфликта

Действия Вашингтона показали, что слова президента США Дональда Трампа ничего не стоят, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

США и Иран в июне 2026 года подписали рамочное соглашение, так называемый меморандум о взаимопонимании.

Вместе с тем, стороны неоднократно нарушали пункты соглашения, наносили удары по объектам противника. В частности, американские военные разрушили ряд опреснительных станций, а КСИР ударил по базам США на Ближнем Востоке.

«Повторные нарушения соглашения со стороны [США] относительно меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами Ирана и США, вновь обнажили фундаментальную истину: подпись президента США совершенно ничего не стоит и лишена всякого доверия», — подчеркнул Хаменеи.

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Ранее сообщалось, что иранские официальные лица неоднократно обвиняли США в нарушении международных соглашений, договоров, меморандумов. В частности, критиковали американскую сторону за удары, нанесенные по ядерным объектам Ирана летом прошлого года.