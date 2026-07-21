Стало известно, когда Иран откроет для судоходства Ормузский пролив

Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по территории исламской республики. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
По его словам, до тех пор "пока продолжаются враждебные действия со стороны США, ситуация в Ормузском проливе не изменится" и никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет.
Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.
В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.