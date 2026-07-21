Стало известно, когда Иран откроет для судоходства Ормузский пролив

Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по территории исламской республики. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

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По его словам, до тех пор "пока продолжаются враждебные действия со стороны США, ситуация в Ормузском проливе не изменится" и никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.