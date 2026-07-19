В Иране заявили, что США готовы реализовать самый жесткий сценарий

ВС США в ближайшей перспективе могут попытаться взять под контроль Ормузский пролив, рассказал журналистам агентства Ilna иранский депутат Аббас Папизаде.

По его данным, Вашингтон в настоящее время рассматривает самый жесткий сценарий проведения военной кампании против Ирана.

В рамках реализации этого плана, уточнил парламентарий, США планируют взять под контроль Ормуз, наладить транзит нефти. В дальнейшем, добавил он, возможно проведение наземной операции - ввод войск в Исламскую Республику с юга, запада и востока.

США завершили очередную серию ударов по Ирану

Депутат подчеркнул, что Тегерану следует изменить военную политику с оборонительной на наступательную, дать жесткий ответ США.

«Время истекло, и наша военная сфера должна наносить удары по всей вражеской инфраструктуре», — констатировал Пализаде.

Ранее сообщалось, что США начали масштабную кампанию против Ирана 28 февраля 2026 года. Активные боевые действия длились 7 недель, затем стороны перешли к дипломатии.

При помощи посредников Вашингтон и Тегеран подготовили рамочное соглашение, предусматривающее немедленное прекращение огня и подписали его 18 июня.

В июле боевые действия возобновились — США ударили по гражданской и военной инфраструктуре Ирана, КСИР атаковал американские базы в странах Ближнего Востока.