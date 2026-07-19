Фицо заявил, что совместное заседание с Украиной отложено
Совместное заседание кабминов Словакии и Украины, скорее всего, перенесут из-за назначения нового украинского премьера. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, передает РИА Новости.
В четверг Рада назначила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого премьером Украины. Фицо прокомментировал это во время видеообращения к гражданам.
«Изменение на посту председателя правительства Украины с большой долей вероятности сдвинет нам сроки совместного заседания кабминов Словакии и Украины», — сказал он.
Ранее планировалось заседание кабминов Словакии и Украины в июне в Братиславе или Киеве, однако его перенесли
В правительстве Словакии отмечали, что на встрече хотят обсудить дорожное сообщение между Украиной и Словакией и расширение пограничных переходов.
Новый премьер-министр Украины. Что известно о Сергее Корецком
Ранее Фицо заявил, что Словакия не будет вкладываться в новый натовский пакет помощи Киеву.