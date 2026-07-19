Железняк раскрыл, зачем Зеленский уволил «главного по Европе»

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Владимир Зеленский уволил вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качку, чтобы отказаться от выполнения обещания принять так называемый пакет Качки-Кос. Об этом пишет "Страна".

По словам Железняка, Качка периодически напоминал Зеленскому о необходимости принять эти законопроекты.

Теперь, с его уходом, власти, как считает депутат, могут окончательно похоронить пакет.

Речь идёт о документах, которые выводят из-под контроля президента Офис генпрокурора и Госбюро расследований, а также заметно расширяют полномочия НАБУ и САП. Эти структуры уже больше года атакуют уголовными делами ближайшее окружение Зеленского.