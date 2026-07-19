МИД ОАЭ выпустил официальное заявление из-за ситуации в регионе

Власти ОАЭ заявили, что глубоко обеспокоены из-за разгорающейся войны США с Ираном. Эр-Рияд призвал к немедленному прекращению эскалации.

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МИД арабской страны призвал к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к переговорам.

«ОАЭ призывают проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать опасных последствий и не допустить втягивания региона в новые масштабы насилия и нестабильности», — сказано в заявлении.

Дипломаты отметили важность обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив, назвав его жизненно важным для мировой экономики.

Особо подчеркивается, что недопустимы удары по гражданским объектам, включая школы, университеты, больницы, опреснительные установки, энергетические объекты, транспортные узлы и жилые районы. Это вопиющее нарушение международного права.

США завершили очередную серию ударов по Ирану

«Подобные действия ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты или оправданы», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что США бомбардируют Иран седьмые сутки, разрушая не только военные, но и гражданские объекты. Приближается гуманитарная катастрофа.