Зеленский выступил с экстренным обращением после ночного удара по Киеву

Россия в ночь на воскресенье, 19 июля, осуществила одну из самых массированных баллистических атак на Киев, рассказал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

Пресс-служба Минобороны России заявила ранее, что ночью ВС РФ нанесли удары по задействованным в производстве ракет и дронов площадкам в Киеве.

В частности, были поражены ООО «Радионикс» (ракеты «Фламинго» и «Нептун»), ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем» (ракеты «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9), ООО «Оаклайн» (дроны «Дип страйк»), «Киевский инновационный терминал «Новая почта».

Украинский лидер уточнил, что по объектам на территории Украины прилетели свыше 40 ракет различных типов, а также 120 ударных дронов.

По его словам, на трёх локациях продолжается ликвидация последствий обстрела, привлечено почти 600 спасателей. Соответствующие службы, добавил он, работают также в Одесской области.

Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА

Зеленский отметил, что за неделю российские военные применили около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов.

Политик подчеркнул, что защита от баллистических ракет — постоянный и главный приоритет сейчас. Он подчеркнул, что ракеты-перехватчики для комплексов ПВО производства США и Германии требуются каждый день, поставки должны осуществляться регулярно.