Проживающие в Европе украинцы пишут ложные доносы на россиян

Находящиеся в Евросоюзе украинцы начали писать заведомо ложные доносы на россиян, заявил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, цель таких действий — создать гражданам России проблемы с законом.

Эксперт уточнил, что россиянам могут приписывать самые разные правонарушения, в том числе преступления на почве ненависти. С подобными случаями он сталкивался лично.

«Я сам в качестве адвоката уже имел дело с россиянами, задержанными по необъяснимым причинам», — добавил юрист.

В подобных ситуациях собеседник агентства порекомендовал в первую очередь обращаться за помощью в местное российское консульство.

«Бывают ложные обвинения и со стороны украинцев в разных странах Евросоюза, в том числе в Португалии, чтобы создать россиянам проблемы», — подчеркнул Геррейру.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на туристические визы для граждан России.