Политик перед выборами пообещал женщинам бесплатные смартфоны

Правый политик и сенатор Флавиу Болсонару, претендующий на пост президента Бразилии, пообещал в случае победы на предстоящих в октябре выборах обеспечить малоимущих бразильских женщин бесплатными мобильными телефонами и доступом в интернет.

"Мы уже переговорили с операторами мобильной связи, которые были бы крайне заинтересованы помочь правительству обеспечить доступ к связи для 70 млн женщин, - заявил кандидат в ходе видеообращения в X. - Мы обсуждаем в рамках предвыборной кампании предоставление самих мобильных телефонов людям, которые не в состоянии их купить".

Как добавил портал Poder360, политик пока не пояснил, из каких источников будет финансироваться эта инициатива и какова будет доля участия частных компаний. В его предвыборном штабе подчеркнули, что программа должна помочь женщинам дистанционно получать образование, искать работу, развивать бизнес и "иметь возможность сообщать о случаях домашнего насилия".

По подсчетам бразильских СМИ, если государство решит закупить простейшие смартфоны стоимостью в 700 реалов (около $125) только для 28,7 млн участниц действующих программ социальных пособий, выполнение этого обещания обойдется бюджету более чем в 20 млрд реалов (свыше $3,5 млрд). При этом в эту сумму даже не входят затраты на регулярную оплату самих пакетов мобильного интернета.

В октябре в Бразилии пройдут очередные президентские выборы. Об участии в них уже объявил действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва. Его основным соперником, как ожидается, станет сенатор от штата Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару, сын экс-президента (2019-2022) Жаира Болсонару, осужденного на 27 лет лишения свободы за попытку государственного переворота.