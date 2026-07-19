В фонде НАТО назвали главное преимущество Европы перед Россией
Главным преимуществом Европы перед Россией является способность мобилизовать частный капитал. Об этом заявил основатель венчурной компании Lakestar, председатель совета директоров Инновационного фонда НАТО (NIF) Клаус Хоммельс в интервью Financial Times.
«Наше самое большое преимущество перед Китаем, Ираном и Россией заключается в том, что мы можем мобилизовать частный капитал. В тот момент, когда начинаются закупки, вы чувствуете, что вас признают, вы чувствуете, что становитесь частью экосистемы, и маховик привлечения частного капитала работает», — сказал он.
Хоммельс признал, что американские венчурные фонды сыграли роль в поддержке европейских стартапов в области оборонных технологий, однако выступил за то, чтобы «общее управление было европейским». По его словам, в случае обострения ситуации руководство должно быть готово «отдавать приоритет европейским интересам».
Как добавил Хоммельс, текущий год станет ключевым для европейских оборонных стартапов, которые смогут доказать эффективность технологий и добиться военных контрактов. Он призвал европейские оборонные компании проводить слияния, которые, по его мнению, позволят создать более крупных конкурентов и повысить шансы на выигрыш в сделках по закупкам.
В ходе интервью Хоммельс также выразил мнение, что недавние шаги США по ограничению моделей ИИ Anthropic стали признаком того, что Европе необходимо добиться большей технологической независимости.
«Если вы не поняли этого и все еще верите в сказки, которые вам рассказывают продавцы американских технологий, то это безответственно. Вы должны быть настолько независимы, насколько это возможно, а это касается как технологий, так и их финансирования», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что несколько европейских компаний во главе с предприятием Destinus захотели разработать заатмосферный перехватчик баллистических ракет. Испытания с боевым перехватом в космосе намерены провести в 2027 году.