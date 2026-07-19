Зеленский не обсуждал с командирами отставку Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с командирами отставку главкома Вооруженных сил Украины Александар Сырского. Об этом пишет "Украинская правда". Зеленский провел ряд телефонных разговоров с командирами корпусов на передовой.

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"О политических вещах, о должностях (речи) не было. Спрашивали о военных вещах - ситуации в зоне ответственности, тактической, оперативной обстановке", — рассказал один из собеседников.

Издание омтетило, что общение Зеленского с командирами корпусов впервые проходило в таком формате. В Киеве три дня проходили акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Сырского. Украинские СМИ пишут, что митинги также проходят в Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге. Участники демонстраций выступают против увольнения Федорова и требуют смены военного руководства.

До этого немецкое издание Die Zeit писало, что кадровые перестановки в правительстве Украины, осуществленные Зеленским, создали для него "нерешаемую проблему".