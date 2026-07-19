Трамп выразил соболезнования из-за гибели военных США в Иордании

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух американских военнослужащих в Иордании. Они погибли при отражении иранских ракет и беспилотников.

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В субботу Центральное командование ВС США подтвердило потерю двоих военных на территории Иордании. Они участвовали в противодействии воздушной атаке в районе авиабазы Муваффак Салти.

Трамп в беседе с журналисткой телеканала NewsNation Ханной Брандт признал, что это тяжёлая утрата, но заявил, что всё делается на благо страны.

Конфликт между Вашингтоном и Тегераном разгорелся 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако с 8 июля американские силы нанесли несколько серий ударов по Ирану. Тегеран ответил атаками на базы США в ближневосточном регионе и обвинил оппонента в срыве договорённостей.