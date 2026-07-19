Западные СМИ жестко раскритиковали одно решение Зеленского

Крупные зарубежные издания расценили отставку главы Минцифры Украины Михаила Федорова как симптом глубокого кризиса внутри украинской власти и просчет президента Владимира Зеленского.

Британская The Times в нескольких публикациях, включая редакционную колонку, предупредила, что это решение «может оказаться серьезной ошибкой». Газета называет Федорова «одним из ключевых реформаторов» украинской армии, который продвигал технологии и беспилотники именно в тот момент, когда они стали главным преимуществом Киева. По мнению издания, Зеленский избавился от министра, обеспечивавшего модернизацию вооруженных сил.

Американская The New York Times в статье «Взлет и падение архитектора украинской войны дронов» связывает отставку с противостоянием Федорова и военного руководства. Министр пытался перестроить армию вокруг массового применения БПЛА, но столкнулся с сопротивлением генералов. Издание подчеркивает, что Зеленский встал на сторону военного командования, несмотря на популярность Федорова и успехи его реформ.

Датская Jyllands-Posten в колонке «Политические зигзаги Зеленского стали бременем для храброй Украины» использует увольнение как пример непоследовательности президента. Автор напоминает, что это уже седьмой министр обороны с момента прихода Зеленского к власти, а наиболее популярного министра заменили представителем старой элиты. Газета делает вывод, что президент все чаще отказывается от реформаторов в пользу привычной системы управления, что подрывает доверие к нему внутри страны и среди западных партнеров.

Ранее Михаил Федоров высказался о необходимости уволить Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. По его словам, это необходимо для сокращения преступности в армии.