В ОАЭ сделали заявление об эскалации на Ближнем Востоке

МИД Объединенных Арабских Эмиратов выпустил заявление, посвященное эскалации на Ближнем Востоке. В нем ОАЭ призывают к прекращению боевых действий в регионе.

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«ОАЭ призвали к немедленному прекращению боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров, а также подчеркнули важность обеспечения безопасного и бесперебойного судоходства через Ормузский пролив», — сказано в заявлении.

Как отметили в МИД, нанесение ударов по гражданским объектам являются «вопиющим и грубым» нарушением международного права и не могут быть оправданы.

Ранее Иран приостановил выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с США из-за нарушений договоренностей с их стороны.