Лукашенко выругался об участии звезд в политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фестивале «Славянский базар» обратился к представителям творческих профессий с призывом сосредоточиться на своем деле и не лезть в политику. Соответствующее заявление приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал!» — выругался политик.

Лукашенко призвал их делать свое дело и радовать людей.

«Радостных дней у вас и у нас не так уж много», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в нынешнее непростое время искусство особенно востребовано.

Ранее российская певица и ведущая Ольга Бузова пригласила на личную встречу Александра Лукашенко. Артистка также поблагодарила президента за любовь к России и лично к ней как к представителю страны.