В Риме военные и сотрудники служб безопасности Италии устроили шествие. Они потребовали повышения зарплат и пенсий, заключения более выгодного коллективного договора, а также усиления социальной поддержки семей военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

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Манифестацию и шествие организовали пять профсоюзов сотрудников силовых структур. Несмотря на почти 40-градусную жару, в шествии приняли участие несколько сотен человек. Они спели гимн Италии с лозунгами «Безопасность для всех, достоинство для тех, кто ее обеспечивает».

Из-за акции власти ограничили движение транспорта в центре Рима, что привело к затруднениям движения у железнодорожного вокзала Термини.

Ранее в Варшаве прошел «Волынский марш», организованный пророссийской партией «Конфедерация польской короны». Участники акции скандировали лозунг «Поляк в Польше — хозяин» и требовали не передавать Украине «ни грамма боеприпасов, ни литра топлива».