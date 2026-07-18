Зеленский поговорил с Федоровым и Сырским

Владимир Зеленский заявил, что провел длительные беседы с отправленным в отставку с поста главы Минобороны Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, пообещал решения относительно армии.

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"Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня с Александром Сырским. Решения по армии будут разработаны", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

За несколько минут до публикации Зеленского Федоров заявил в Telegram-канале, что "изменения обязательно будут" и добавил, что "диалог есть".

Со своей стороны депутат Рады Ярослав Железняк указал на тенденцию, согласно которой украинские власти принимают важные решения на третий день протестов. Так, летом 2025 года был подан законопроект о возвращении норм, касающихся антикоррупционных органов, а осенью были уволены занимавшие тогда посты министров юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук - на третий день после крупного скандала из-за хищений в энергетической сфере.

В среду вечером выяснилось, что Зеленский не намерен сохранить за Федоровым должность главы Минобороны. Федоров был отправлен в отставку в том числе из-за конфликта с Сырским, замены которого он требовал. После этого на Украине проходят акции протеста против отставки Федорова.

Издание "Страна" обращало внимание, что протесты демонстрируют акцент не столько на поддержке Федорова, сколько на требованиях уволить Сырского, в обществе можно заметить фактическое принуждение Зеленского к отставке главкома ВСУ и замене его на иную фигуру. По мнению аналитиков издания, отставка Сырского с поста главкома ВСУ может лишить Зеленского контроля над армией и покажет, что он не может быть полноценным верховным главнокомандующим.