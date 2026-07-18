Лидер АдГ выступила за прекращение помощи Украине и ее приема в ЕС и НАТО

Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о необходимости прекращения поставок вооружений и любой другой помощи Украине со стороны Германии. Она также назвала неприемлемыми перспективы вступления Украины в Европейский союз и НАТО, пишет ТАСС.

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Выступая на предвыборном собрании АдГ в Магдебурге, Вайдель отметила, что ее партия выступает за дипломатическое урегулирование между Западом и Востоком. Она подчеркнула, что в случае участия АдГ в правительстве, партия будет добиваться мирных переговоров. Политик также сообщила, что партия не намерена занимать чью-либо сторону в конфликте.

«Мы остановим любую поддержку Украины: никаких новых средств налогоплательщиков, никаких вооружений и немецких солдат. Прием Украины в ЕС и НАТО для нас абсолютно неприемлем», — заявила она.

При этом Вайдель подчеркнула стремление партии к выстраиванию сбалансированных отношений. Она отметила, что АдГ намерена вести диалог с Россией, США и Китаем, так как эти государства являются значимыми торговыми партнерами. Нынешнее же правительство действует противоположным образом, заключила политик.