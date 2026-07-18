Мадьяр заявил, что нового президента Венгрии изберут в течение 30 дней

Парламент Венгрии должен избрать нового президента страны в течение 30 дней, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

«С 20 июля полномочия президента республики временно исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил, что подписал принятую парламентом поправку к Конституции, предусматривающую прекращение полномочий действующего главы государства после её вступления в силу. В своём обращении он назвал эту поправку «беспрецедентной и позорной», однако отметил, что не мог отказаться от её подписания, поскольку это само по себе стало бы нарушением закона.