NYT назвало возможную причину увольнения Федорова Зеленским

Увольнение Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины было отчасти обусловлено стремлением Владимира Зеленского избавиться от потенциального политического соперника. Такая оценка приводится в материале газеты The New York Times (NYT).

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Как отмечается в публикации, Федоров "получил широкую популярность" на Украине, что, "по словам политических аналитиков и оппозиционных политиков, могло стать одной из причин его падения на этой неделе". Как подчеркивает издание, Зеленский, уволив Федорова, смог устранить "потенциального политического соперника, который оказался в центре внимания".

Как констатируется в публикации, "с политической точки зрения это увольнение вписывается в общую картину" того, что Зеленский "избавляется от потенциальных соперников, хотя ни один из них, включая Федорова, публично не заявлял о своих политических амбициях".

В материале также отмечается, что "увольнение Федорова последовало после того, как он заблокировал закупку артиллерийских снарядов, отдав предпочтение беспилотникам". Главком ВСУ Александр Сырский настаивал на необходимости снарядов.

В среду вечером выяснилось, что Зеленский не намерен сохранить за Федоровым должность главы Минобороны. Федоров был отправлен в отставку в том числе из-за конфликта с Сырским, замены которого он требовал. После этого на Украине начались акции протеста против отставки Федорова.