NZZ: в Европе наметились признаки "молекулярной гражданской войны"

Признаки "молекулярной гражданской войны", проявляющейся в росте насилия, подростковой преступности и массовых беспорядков, которые перестали быть отдельными инцидентами и складываются в общую тенденцию, обозначились в странах Европы. Такая оценка приводится в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

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Согласно публикации, происходящее в Европе все больше напоминает описанную немецким писателем Хансом Магнусом Энценсбергером (1929-2022) "молекулярную гражданскую войну", которая "начинается незаметно", накапливая "крошечные объявления войны", которые затем принимают все более насильственные формы. При этом, пишет газета, люди продолжают считать, что живут мирно, поскольку "все еще могут сходить за хлебом, не опасаясь снайперов". В качестве примера издание приводит нападение на учительницу во Франции, совершенное школьником с ножом, атаку суданского просителя убежища в Белфасте, беспорядки после финала Лиги чемпионов в Париже, а также столкновения между выходцами из Эритреи в Швейцарии.

По оценкам NZZ, европейские политики слишком долго рассматривали подобные инциденты как "отдельные случаи, которые нельзя сравнивать между собой", тогда как статистика свидетельствует об обратном. Так, число подозреваемых в совершении преступлений несовершеннолетних в Австрии за последние 10 лет выросло на 45%, а среди детей младше 14 лет "впервые более половины подозреваемых составили иностранцы". Издание также указывает на рост в Германии числа преступлений с применением ножей и изнасилований.

Газета подчеркивает, что речь идет уже не об отдельных эпизодах, а о "системной проблеме", затрагивающей многие европейские страны. При этом она ссылается на исследования швейцарского судебного психиатра Франка Урбаниока, согласно которым "не иностранцы сами по себе, а мужчины из отдельных стран происхождения" непропорционально часто фигурируют в статистике насильственных преступлений. По оценкам NZZ, европейские государства слишком долго исходили из того, что мигранты являются прежде всего "жертвами войн, бедности, расизма и дискриминации", а потому преступность объяснялась главным образом социальными причинами. Этот подход привел к тому, что "преступников все чаще рассматривают как жертв", тогда как "вера общества в справедливое наказание размывается".