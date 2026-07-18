Президент Венгрии согласился с требованием Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок одобрил 17-ую поправку к конституции страны, предусматривающую его отстранение от должности. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы государства.

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«Прислушавшись к голосу совести, я ее подписал. (...) В то же время она остается непреложным доказательством того, что фундаментальные ценности свободного общества — верховенство права, демократия и принцип разделения властей — были попраны ради политической власти», — высказался политик.

Шуйок подчеркнул, что 17-я поправка является нарушением действующего Основного закона страны и стала одним из «гордиевых решений» (отсылка к крылатому выражению «разрубить гордиев узел» — прим. «Ленты.ру»), которые будут считаться примерами злоупотребления политической властью со стороны нынешнего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. По мнению президента республики, принятие поправки подрывает верховенство права, демократию и принцип разделения властей.

17-я поправка к конституции Венгрии содержит положение, в соответствии с которым «полномочия действующего президента республики прекращаются и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней» с момента вступления документа в силу. Принятие поправки является необходимым условием для достижения требования Мадьяра об отставке Шуйока.

Ранее Шуйок назвал попытки премьер-министра Петера Мадьяра добиться его отставки политической эксплуатацией основного закона. По словам президента, действия премьера способны негативно отразиться на возвращении венгерских средств из фондов ЕС, которое связано с соблюдением верховенства права.