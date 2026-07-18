Скульптура «Равновесие» потеряла равновесие в Праге

В Праге у Баррандовского моста обрушилась массивная бетонная скульптура «Равновесие» (Rovnováha) работы Йозефа Климеша. Обломки рухнули на пешеходную и велосипедную дорожку, сообщает издание Novinky. https://www.novinky.cz/clanek/krimi-u-barrandovskeho-mostu-v-praze-se-zritila-socha-rovnovaha-40588571

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Инцидент произошел накануне утром. На опубликованных кадрах, снятых автомобилистами, видно, как медленно отваливается сначала левая часть скульптуры, затем правая.

К счастью, обошлось без пострадавших. Обломки засыпали часть правой полосы на мосту и велодорожку. На место прибыли оперативные службы.

Эксперты давно предупреждали об аварийном состоянии монумента . Мэрия совместно с дорожными службами планировала снос.

«Равновесие» — работа скульптура Йозефа Климеша. Она создавалась в 1989–1990 годах как часть Баррандовского моста, который является крупнейшим мостовым сооружением в Праге. Монумент должен была эстетически дополнять и «оживлять» дорожный узел, превращая его в арт-пространство.

Бетонная конструкция (6 м высотой и 15 м шириной) представляла собой массивную волну, которая визуально «парила» в воздухе, опираясь на землю лишь в нескольких точках.

Многие инженеры считали, что подобное невозможно реализовать из бетона, скульптура просто рухнет под своим весом. Однако скульптор Климеш отвечал им: «Я вам докажу, что это возможно».

В итоге конструкция успешно простояла более 35 лет. Однако из-за агрессивной среды, близости к оживленной магистрали в бетоне образовались микротрещины. Внутрь попала вода, арматура заржавела, что привело к обрушению.